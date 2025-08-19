Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, що для американського президента зустріч з Зеленським і європейськими лідерами була складнішою, ніж з російським диктатором.

Європа і Україна консолідовані

Переговори з Путіним не пройшли так вдало, як цього хотілося Трампу й самому очільнику Кремля. З'являється все більше інформації про те, що того дня президент США був роздратований і втомлений. Політолог зазначив, що він певною мірою вирішив погодитися на те, що пропонував Путін, але не виключає, що в цьому полягав хитрий план Трампа.

"Він взяв те, що пропонував Путін, провів переговори з європейцями й Зеленським, потім зателефонує Путіну і скаже, що "без варіантів", що ніхто це не підтримує і треба шукати інший варіант, наприклад, той, який пропонував особисто він", – озвучив Рейтерович.

Політолог також припустив, що Трамп сьогодні пливе за течією. На переговорах з Зеленським і лідерами Європи йому, на думку Рейтеровича, було складніше, бо у Вашингтон прибула велика делегація, було багато людей, які сьогодні об'єднані спільною думкою.

"З багатьма з них в нього гарні відносини, тож проігнорувати їхню позицію йому буде важко. Він має зрозуміти, що є речі, які навіть президент США не може собі дозволити робити, бо це удар навіть не стільки по ньому, як по реноме Сполучених Штатів. Рубіо вже сказав, що якщо дипломатія провалиться, то США повернуться до ідеї введення санкцій проти Росії", – озвучив Рейтерович.

Нагадаємо, що лідер Сполучених Штатів очікує надалі зустрічі Путіна і Зеленського. Він заявив, що найближчими тижнями стане зрозуміло, чи дійсно Кремль готовий укладати мирну угоду. Трамп запевнив, що якщо Путін не піде на це, то "буде складна ситуація". Він також висловився і в бік Зеленського, наголосивши на тому, що очікує гнучкості від нього.

Зустріч Зеленського і Трампа: що обговорювали?