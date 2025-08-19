Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Про що Трамп розмовляв з Орбаном?
За даними джерел, обізнаних із ситуацією, розмова Трампа та Орбана стосувалася причин, через які прем'єр-міністр Угорщини блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Цей дзвінок став результатом обговорень між Трампом та групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.
За словами співрозмовників видання, у певний момент політики попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, аби переконати його відмовитися від опору членству України в ЄС.
Україна прагне приєднатися до цього політико-економічного блоку в межах пакета гарантій безпеки, покликаного запобігти новим територіальним захопленням Росії у разі запровадження перемир'я для завершення війни, що триває вже понад три роки,
– йдеться в матеріалі Bloomberg.
Під час розмови з Трампом угорська сторона також висловила готовність прийняти наступний раунд переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.
Після зустрічі в Білому домі Трамп оголосив про намір організувати саміт за участі лідерів України та Росії, а згодом – тристоронню зустріч, у якій він також братиме участь. Час і місце можливих переговорів поки що залишаються невизначеними.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт також відмовилася відповідати, чи розглядається наразі Будапешт як потенційне місце проведення зустрічі Зеленського і Путіна.
Тим часом сам Орбан на наступний день опублікував допис, у якому підтвердив, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але дав зрозуміти, що змінювати позицію не планує.
Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним,
– стверджує угорський прем'єр.
Що Орбан каже про війну та переговори?
- Після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна, який пройшов в Анкориджі, Віктор Орбан заявив, що світ став безпечнішим, ніж був до того, і непорозумінням настав кінець. У своїй заяві побажав, щоб "кожні вихідні були такими ж гарними".
- Водночас Віктор Орбан став єдиним лідером Європейського Союзу, що не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна вирішувати своє майбутнє самостійно. За його словами, Росія "виграла" у війні і єдине питання нібито полягає в тому, "коли та за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".
- До того ж Орбан неодноразово висловлювався проти вступу України до ЄС. Політик заявляв, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.