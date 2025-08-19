Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
О чем Трамп разговаривал с Орбаном?
По данным источников, знакомых с ситуацией, разговор Трампа и Орбана касался причин, из-за которых премьер-министр Венгрии блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Этот звонок стал результатом обсуждений между Трампом и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.
По словам собеседников издания, в определенный момент политики попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы убедить его отказаться от сопротивления членству Украины в ЕС.
Украина стремится присоединиться к этому политико-экономическому блоку в рамках пакета гарантий безопасности, призванного предотвратить новые территориальные захваты России в случае введения перемирия для завершения войны, длящейся уже более трех лет,
– говорится в материале Bloomberg.
Во время разговора с Трампом венгерская сторона также выразила готовность принять следующий раунд переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
После встречи в Белом доме Трамп объявил о намерении организовать саммит с участием лидеров Украины и России, а впоследствии – трехстороннюю встречу, в которой он также будет участвовать. Время и место возможных переговоров пока остаются неопределенными.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также отказалась отвечать, рассматривается ли сейчас Будапешт как потенциальное место проведения встречи Зеленского и Путина.
Тем временем сам Орбан на следующий день опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но дал понять, что менять позицию не планирует.
Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому связывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным,
– утверждает венгерский премьер.
Что Орбан говорит о войне и переговорах?
- После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел в Анкоридже, Виктор Орбан заявил, что мир стал безопаснее, чем был до того, и недоразумениям пришел конец. В своем заявлении пожелал, чтобы "каждые выходные были такими же хорошими".
- В то же время Виктор Орбан стал единственным лидером Европейского Союза, что не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно. По его словам, Россия "выиграла" в войне и единственный вопрос якобы заключается в том, "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".
- К тому же Орбан неоднократно высказывался против вступления Украины в ЕС. Политик заявлял, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.