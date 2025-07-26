Такое мнение он высказал в своем интервью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виктора Орбана.

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Что сказал Орбан о вступлении Украины в Евросоюз?

Венгерский премьер заявил, что Венгрия предлагает Украине стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском,

– сказал Орбан.

Он добавил, что нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз". Кроме этого, политик назвал Украину "буферным государством", которое граничит с Россией.

Орбан заявил, что венгры не готовы принять такую судьбу и они только сбежали от этого. По его словам, Венгрия якобы также была буферной страной во время Холодной войны.

Напомним, что ранее Орбан заявил, что не согласен с бюджетом ЕС. В частности из-за денег, которые передадут Украине. По словам политика, этот бюджет якобы уничтожает венгров.