Таку думку Орбан висловив у інтерв’ю угорським ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що сказав Орбан про війну в Україні?

Орбан, який став єдиним лідером Європейського Союзу, що не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна вирішувати своє майбутнє самостійно, заявив, що Росія "виграла" у війні.

Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну,

– переконаний він.

На думку угорського політика, єдине питання нібито полягає в тому, "коли та за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Окрім цього, Орбан заявив, що Європа втратила можливість провести переговори з російським диктатором Путіним за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена і тепер ризикує, що її майбутнє буде вирішено без її участі.

Він зазначив: "Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", додавши, що він частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона буцімто робить Європу "смішною і жалюгідною".

Зауважимо, що Орбан вже не вперше негативно висловлюється щодо України. Зокрема, раніше він виступив проти вступу держави до ЄС, пропонуючи натомість "стратегічну співпрацю". Окрім цього, політик назвав Україну "буферною державою".