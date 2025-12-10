Які статки має старший син Трампа?

Минулого року статки старшого сина президента оцінювалися приблизно в 50 мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Проте у 2025 році Forbes оцінює статки старшого сина президента приблизно в 300 мільйонів доларів, що в шість разів більше, ніж у листопаді 2024 року, і він має завдячувати за це криптовалюті.

Завдяки чому заробляє Дональд Трамп-молодший?

World Liberty Financial

Для початку, є World Liberty Financial, яка стала "годувальницею" родини Трампів. Президент отримав приблизно 52% виручки компанії на початку року, а члени його родини – ймовірно, троє співзасновників Ерік, Дон-молодший та Баррон – розділили 22%. Якби кожен спадкоємець отримав 7%, це залишило б кожному приблизно 80 мільйонів доларів готівкою після сплати податків.

Стейблкоїн WLF

Також існує стейблкоїн WLF. З моменту свого дебюту на початку цього року він додав ще 19 мільйонів доларів до чистого капіталу Трампа-молодшого, якщо припустити, що він та його брати і сестри володіють такою ж часткою цього бізнесу. Крім того, існує заблокований запас токенів World Liberty, який може коштувати ще близько 34 мільйонів доларів.

American Bitcoin

Найбільшим окремим активом Дональда-молодшого може бути частка в American Bitcoin, компанії з майнінгу криптовалют, яку він заснував разом зі своїм братом Еріком.

Заявки на цінні папери показують, що Ерік володіє 7,3% бізнесу, і Дон-молодший вказаний як інвестор без уточнення розміру його частки. Він, ймовірно, володіє десь від 1% до 5% бізнесу. Якщо частка Дона-молодшого знаходиться на вищій межі цього діапазону, це може додати ще близько 80 мільйонів доларів до його статку.

Інші компанії

Некриптовалютні підприємства також приносять прибутки для Дональда Трампа-молодшого. Лише у грудні 2025 року його два мільйони акцій у спеціальній фіктивній компанії під назвою New America Acquisition I Corp збільшили його прибуток більш ніж на 20 мільйонів доларів за одну ніч, після того, як акції компанії почали продаватися трохи більше ніж за 10 доларів кожна.

Старший син президента також має приблизно 10 мільйонів доларів, вкладених в акції низки політично впливових компаній:

Dominari Holdings, фінансової фірми з офісами в Trump Tower;

Public Square, онлайн-майданчика, що виступає проти акцій;

GrabAGun, онлайн-продавця вогнепальної зброї;

Unusual Machines, виробника дронів;

Trump Media and Technology Group, материнської компанії Truth Social, яка також зробила поворот до криптовалюти.

За оцінками, у 2024 році він заробив близько 3,2 мільйона доларів на нових ліцензійних угодах в ОАЕ, Саудівській Аравії та В'єтнамі, а угоди 2025 року в Індії, Катарі, Румунії, на Мальдівах та в Саудівській Аравії, безсумнівно, знову ж таки, додадуть до цієї суми. За оцінками Forbes, його частка у розгалуженому сімейному бізнесі з ліцензування нерухомості сьогодні оцінюється в 34 мільйони доларів.

Що відомо про статки Трампів?