Як родина Трампа заробляє на криптовалюті?

У понеділок, 1 вересня, трампівська компанія World Liberty Financial запустила у продаж токен WLFI. Тепер криптовалюту можна купувати й продавати на відкритому ринку, як акції компанії., повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

Як зазначає видання, цифрова валюта WLFI на криптобіржах одразу після запуску мала шалений успіх. Протягом години приблизно 1 мільярд токенів змінив власників. На популярній біржі Binance WLFI торгувався між 24 і 30 центами за токен.

Початок торгів WLFI. за словами аналітиків, став найбільшим фінансовим успіхом для родини президента від моменту інавгурації.

Троє синів Трампа є співзасновниками криптокомпанії World Liberty.

Загалом же сім'я Трампа, у тому числі й він сам, володіють майже 25% усіх токенів WLFI.

Як зазначає World Liberty, поки що токени сім'ї Трампа та команди залишаються “заблокованими”, тобто їх не можна продавати. Однак після запуску торгів вдалося визначити їхню ринкову вартість.

За підрахунками, вартість акцій WLFI сім'ї президента досягла близько 6 мільярдів доларів. Завдяки цьому токен WLFI став 31-ою за величиною криптовалютою в обігу.

WLFI тепер, ймовірно, є найціннішим активом Трампів, перевищуючи їхнє багаторічне портфоліо нерухомості,

– зазначає видання.

Перед запуском WLFI World Liberty купила публічну компанію та залучила 750 мільйонів доларів від інвесторів для придбання криптовалюти.

Ця угода може принести Трампам близько 500 мільйонів доларів, оскільки вони залишають за собою до трьох чвертей доходів від продажу токенів.

Варто знати! Зауважимо, що Трамп допоміг синам запустити World Liberty рік тому, коли під час виборчої компанії заявляв, що зробить “Америку великою знову, тепер з криптою”. Після обрання президентом він продовжив політику щодо стимулювання криптоіндустрії, що сприяло стабільному зростанню криптокомпанії.

Трамп і криптовалюта: що відомо?