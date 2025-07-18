Як ці ініціативи можуть вплинути на економіку та роль долара у світі криптовалют – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Криптоліто-2025: головні валюти сезону, на які варто звернути увагу

Що таке стейблкоїни та чому вони важливі?

Стейблкоїни – це криптовалюти, прив'язані до стабільних активів, найчастіше до долара США. Їхнє головне завдання – забезпечити стабільність цін у волатильному світі крипти. Їх використовують трейдери, біржі, компанії, а також люди в країнах із нестабільною економікою – як альтернативу банкам або для швидких переказів.

Проте, попри зростання популярності, регулятори стурбовані: хто гарантує забезпечення? Хто несе відповідальність у разі краху проєкту? Саме тому США хочуть навести лад у цій сфері.

Чому США прагнуть регулювати стейблкоїни?

Роль долара у криптоекосистемі зростає: понад 90% обігу стейблкоїнів у світі – це токени, прив'язані саме до USD. Це одночасно і можливість, і виклик для Сполучених Штатів. В умовах глобальної конкуренції та відсутності чітких правил США прагнуть закріпити домінування долара у цифровій сфері, водночас мінімізуючи ризики для фінансової системи.

Основі ризики:

непрозорість резервів емітентів;

технічні та правові вразливості;

можливість обходу санкцій та податкових режимів.

Нові криптозакони

Під час "криптотижня" Палата представників схвалила одразу три важливі законопроєкти.

GENIUS Act – здійснює м'який, але чіткий підхід до регулювання стейблкоїнів. Вимагає повного забезпечення токенів активами, перевірок та офіційної реєстрації великих емітентів.

CLARITY Act – встановлює чіткі правила для криптовалют у США. Визначає, хто має їх контролювати – SEC чи CFTC, і створює основу для легальної роботи компаній.

Anti-CBDC Act – забороняє запуск цифрового долара для звичайних людей. Це робиться, щоб уникнути надмірного контролю держави над приватними транзакціями.

Очікується, що GENIUS Act стане першим федеральним законом про стейблкоїни, підписаним президентом. Його підтримав Сенат, і, за даними з джерел, документ може бути переданий до Білого дому вже цього тижня.

Політичні маніпуляції Трампа

Демократи звинувачують президента Трампа у конфлікті інтересів. За даними Bloomberg, його родина вже отримала близько 620 мільйонів доларів прибутку від криптопроєктів, включаючи стейблкоїн World Liberty Financial USD і запуск мемкоїнів TRUMP та MELANIA. Це підживлює критику щодо прозорості ухвалення криптозаконів.

Найбільша дилема – баланс між контролем і свободою інновацій, а також відокремлення політики від регулювання.

Поки політики голосують, великі гравці готуються до нової епохи. JPMorgan, Citi, Ripple, PayPal – усі активно тестують або запускають власні стейблкоїни. Європа теж не пасе задніх: Ripple готує запуск RLUSD з ліцензією MiCA.

Криптоспільнота, попри деякі побоювання, загалом підтримує курс на регулювання. Це може стати сигналом для притоку інституційного капіталу, який довго остерігався крипти через правову невизначеність.

Які будуть наслідки для ринків?

США прагнуть інтегрувати стейблкоїни у національну фінансову систему, одночасно зберігаючи гегемонію долара в цифрову епоху, трансформуючи їх із "сірої зони" у повноцінний, регульований інструмент. GENIUS Act має всі шанси стати світовим стандартом.

Разом із цим починається нова ера – епоха регульованої криптовалюти, де прозорість, ліцензування та чіткі правила стануть фундаментом роботи галузі.

Відтак учасники ринку, які швидко адаптуються до нових норм, отримають перевагу в боротьбі за довіру інвесторів і користувачів, а звичайні споживачі – надійніший захист і впевненість у стейблкоїнах.