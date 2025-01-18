Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у мережі Х (колишній твітер).

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Нова криптовалюта – мемкоїн $TRUMP

У суботу, 18 січня 2025 року, Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти – мемкоїн $TRUMP.

Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Приєднуйтесь до моєї спільноти та отримайте свій $TRUMP прямо зараз,

– написав Трамп у мережі.

Допис Трампа про оголошення нової криптовалюти

На сайті проєкту криптовалюти мовиться, що у перший день користувачам доступно 200 мільйонів монет, а протягом трьох років їхня кількість має зрости до 1 мільярда.

До слова, сайт проєкту виконаний у стилі Дональда Трампа. На постері з презентації монети міститься фраза республіканця "Fight, fight, fight", що у перекладі "Бийся, бийся, бийся". Нагадаємо, що цю фразу Трамп сказав після замаху у липні 2024 року.

У першу годину після старту продажів капіталізація мемкоїна $TRUMP досягла 3 мільярдів доларів. Вже за півтори години вона перевищила 4 мільярди доларів.

Слід зауважити, що раніше Трамп називав криптовалюти "шахрайством". Однак під час передвиборчої кампанії він почав поширювати нові тези, обіцяючи зробити США "криптостолицею планети" та накопичити національний запас біткоїнів.