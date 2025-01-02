Біткойн і далі дорожчатиме

Цьому стрибку вартості також сприяє зростаючий оптимізм щодо можливості послаблення регуляторних обмежень після очікуваного повернення Дональда Трампа до Білого дому як новообраного президента, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Bloomberg.

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Аналітики прогнозують подальше зростання біткойна.

Історичний максимум

У грудні біткойн знизився на 3,2%, оскільки американські інвестори почали виводити прибутки зі своїх криптовалютних активів. Тим не менш, в середині місяця криптовалюта підскочила до рекордного максимуму в 108 315 доларів, що було викликано ринковим ентузіазмом після перемоги Дональда Трампа на виборах.

З 19 грудня з десятка біржових фондів, що торгують біткойнами в США, стався чистий відтік близько 1,8 мільярда доларів.

Важливо. 1 січня ціна на біткойн знизилася на 0,2%, торгуючись на рівні 93 518 доларів в Сінгапурі. Менші криптовалюти, такі як ефір і догекоін, також намагалися завоювати позиції.

Зростання вартості криптовалют

У 2024 році біткойн пережив вражаюче зростання на 120%, значно випередивши як золото, так і світові фондові ринки.

Дані CoinGecko показують, що вражаючий сплеск біткоїна разом із майже 50% зростанням Ethereum, другої за величиною криптовалюти, привели до того, що загальна ринкова вартість сектору сягнула приблизно 3,5 трильйонів доларів. Забігаючи наперед, аналітики Bernstein прогнозують подальше зростання у 2025 році, передбачаючи, що до кінця року біткойн може сягнути позначки у 200 000 доларів.

Зауважте. За даними аналітиків, "криптовалюта "стане головним активом нової епохи, який із часом замінить золото протягом наступного десятиліття і стане постійною частиною інституційного розподілу мультиактивів і стандартом управління корпоративними казначействами".