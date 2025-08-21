В частности, речь шла о том, что в 2014 году международное сообщество должно было действовать решительнее – прежде всего вводить реальные санкции против России. Об этом рассказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает 24 Канал.

Как лидеры обсуждали оккупацию Крыма в Вашингтоне?

Мы много говорили о Крыме, в частности по карте. Я отметил, что это самая большая проблема. Он (Трамп – 24 Канал), кстати, сказал, то, что Украина вышла – это была большая ошибка, по его мнению. Он отметил, что Крым – это ключ для полномасштабной войны. И он сказал, что если бы Обама не предоставил эту возможность, если Путин не смог бы оккупировать Крым и частично Донбасс, то он бы не начинал полномасштабную войну,

– сказал Зеленский.

По его словам, захват Крыма дал России возможность милитаризировать территорию и использовать ее как стратегический плацдарм для наступления с юга.

"Я сказал, что Путин милитаризировал Крым, подготовил его для южной операции как плацдарм. Я сказал, что проблема заключалась в том, что когда Крым был оккупирован россиянами, никто – ни в Соединенных Штатах, ни в мире – не ввел сильных санкций против России, которые бы реально влияли. Именно поэтому настоящее давление и настоящие гарантии безопасности очень важны", – добавил президент Украины.

Что Трамп говорил о Крыме?

Напомним, на днях Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что война фактически началась в 2014 году из-за Крыма и стремления России помешать вступлению Украины в НАТО. Он возложил ответственность за потерю полуострова на тогдашнего президента США Барака Обаму, обвинив его в слабой реакции на действия Кремля.

"Война на самом деле началась из-за НАТО и Крыма – они (россияне – 24 Канал) хотели вернуть Крым. Это было сделано без единого выстрела со стороны Обамы, в рамках, пожалуй, худшей сделки с недвижимостью, которую я когда-либо видел. Поэтому они (украинцы – 24 Канал) отдали большую часть своей приморской собственности, чтобы иметь мир. Как это сработало? Не очень хорошо. А Крым – это жемчужина Украины, и Обама его отдал. Он требовал, чтобы они его отдали. Россия пришла и забрала его, как конфету у ребенка. И это была действительно вина Обамы", – сказал Трамп.

Он заявил, что если бы Крым был оккупирован во время его президентской каденции, это было бы на первых полосах газет.

Президент США считает, что окончание войны в Украине напрямую зависит от Владимира Зеленского. По его мнению, Украине следует отказаться от Крыма и НАТО.