США вважають, що їх союзники здатні самі забезпечувати стабільність у своїх регіонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідний документ Білого дому.

Про що каже нова стратегія нацбезпеки США?

Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки багатих, розвинених країн, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити набагато більший внесок у нашу колективну оборону,

– сказано в документі.

Там також зазначено, що Трамп уклав Гаазьке зобов'язання, яке зобов'язує країни НАТО витрачати 5% ВВП на оборону.

США організують "мережу розподілу тагаря". Це, як пояснюють у Білому домі, дозволить США ефективніше протидіяти ворожим впливам, не розпорошуючи свої сили.

Водночас у Білому домі запевнили, що готові допомогти країнам, які готові узяти на себе більшу відповідальність за безпеку у регіонах. Це можуть бути більш сприятливі комерційні угоди, обмін технологіями та закупівлі оборонної продукції.

Про що ще йдеться у новій стратегії нацбезпеки США?