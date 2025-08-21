Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Почему Трамп занял выжидательную позицию насчет мирных переговоров?
Он пока не организовывает встречу между Зеленским и Путиным, о которой шла речь ранее.
Трамп на данный момент отступает от мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщают источники. Президент США сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой,
– говорится в статье.
Таким образом, Трамп значительно уменьшил свою активность. В то же время он не исключил трехстороннего саммита между Зеленским, Путиным и собой.
"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организовывают, и мы посмотрим, что будет", – цитируют медиа его слова во время интервью 20 августа на радиостанции WABC.
После встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами "было мало ощутимых признаков прогресса".
Нежелание Трампа подталкивать Путина и Зеленского к встрече появилось после того, как в последние дни он признал, что прекращение войны в Украине оказалось более сложным, чем он ожидал,
– делает вывод The Guardian.
И добавляет: теперь Трамп "ищет быстрого мирного соглашения".