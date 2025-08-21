Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

К теме "Раньше об этом не говорили": новая встреча Трампа с Зеленским принесла важный сдвиг

Что написал Трамп относительно ударов оружием США по России?

Дональд Трамп отметил, что войну невозможно выиграть, не атакуя страну-захватчика.

Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! То же самое касается Украины и России,

– написал президент США.

По словам Трампа, его предшественник Джо Байден не позволил Украине отбиваться, а только защищаться. И это плохо сработало.

После этого глава Белого дома в очередной раз повторил, что война России против Украины "никогда бы не началась, если бы я был президентом".

В то же время в конце сообщения Дональд Трамп заинтриговал, подчеркнув, что "интересные времена впереди".



Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена, что тот не позволял Украине бить по России ракетами США / Скриншот из аккаунта президента США в соцсети Truth Social

После этого в Truth Social Дональд Трамп опубликовал сообщение с двумя фото: первый снимок – с его встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, а второй – так называемые кухонные дебаты между тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым в 1959 году.

Очевидно Трамп сравнил свой разговор с Путиным по напряжению и эмоциональности с тем, как разговаривали Никсон и Хрущев.



Трамп сравнил свой разговор с Путиным с кухонными дебатами Никсона и Хрущева / Скриншот с аккаунта президента США в соцсети Truth Social