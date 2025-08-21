Як Путін принизив Трампа?

Насправді Володимир Путін публічно і показово принизив Дональда Трампа. Чому він це вирішив зробити зараз – хто зна. Що там у цій голові, ніхто не розбере. Але факт залишається фактом. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Не пройшло і тижня після червоної доріжки. Після американських солдатів на колінах. Тепер Путін в один день відкинув все, на що сподівався Трамп і що бачив як свою перемогу.

Росіяни заявили, що ніякої зустрічі Путіна і Володимира Зеленського не буде. Відкинули варіант з гарантіями, про які союзники так жваво говорили. Ще й на цю тему випустили свого ручного ведмедика, карликового алкоголіка (Дмитра Медведєва – 24 Канал), якого, може, спеціально для цього вивели із запою. А потім вдарили по українських містах. Вони утримувались від цього кілька тижнів, намагаючись не дратувати Трампа. Але вдарили.

Щоб поставити жирну крапку.

Кожна з цих подій окремо, особливо сольний виступ Медведєва, могли б бути випадковістю. Але ж не всі разом. В один день.

От що відбувається, коли Путін відчуває слабкість. А він відчув її на Алясці. Трамп зробив все для цього.

Може, тепер Трамп нарешті зрозуміє, що вести перемовини з Путіним можна тільки з позиції сили? Має ж він нарешті колись це зрозуміти?? Ну, чорт забирай!

Щоб Путін сів за стіл перемовин по справжньому потрібні санкції й зброя, а не червона доріжка.

Сьогодні вночі він бив по українцях, але принизив Трампа і США. Має ж Америка від цього втомитись?

І так, рабів до раю не пускають. Так говорять в Україні і треба про це розповісти Трампу. Президент США, якщо дійсно хоче до раю, має зрозуміти, що між ним і раєм стоїть Путін, місце якого у пеклі. Треба зробити все, щоб його туди відправити, а інакше і Трампу не потрапити до раю....