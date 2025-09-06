Перед цим міністр фінансів Скотт Бессент розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Що відомо про заплановану зустріч США та ЄС?
За даними джерела агентства, 5 вересня міністр фінансів США Скотт Бессент провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив з високопосадовцем ЄС.
Трамп говорив з європейськими лідерами нещодавно: що відомо
- 4 вересня Трамп провів розмову з європейськими лідерами "коаліції охочих" та Зеленським у відеоформаті.
- Bild пише, що під час телефонної розмови між лідерами країн "Коаліції охочих" і Дональдом Трампом у четвер, 4 вересня, останній звинуватив європейців у купівлі російської нафти й таким чином у побічному фінансуванні агресії Росії.
- У контексті санкцій європейці висловили готовність протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії.