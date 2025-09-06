Перед цим міністр фінансів Скотт Бессент розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Що відомо про заплановану зустріч США та ЄС?

За даними джерела агентства, 5 вересня міністр фінансів США Скотт Бессент провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив з високопосадовцем ЄС.

Трамп говорив з європейськими лідерами нещодавно: що відомо