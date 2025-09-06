Перед этим министр финансов Скотт Бессент разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Что известно о запланированной встрече США и ЕС?

По данным источника агентства, 5 сентября министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил с высокопоставленным чиновником ЕС.

Трамп говорил с европейскими лидерами недавно: что известно