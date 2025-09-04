Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
Что известно о разговоре Зеленского с Трампом?
Во Франции проводится встреча так называемой "Коалиции желающих". В ней принимают участие представители около тридцати государств, преимущественно европейских.
Параллельно происходит телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
Специальным представителем Дональда Трампа выступает Стив Уиткофф. Главная цель переговоров в Париже – проверить уровень привлечения США к обеспечению будущей безопасности Украины.
В то же время Россия продолжает терроризировать гражданские украинские города. Враг атаковал Чернигов, в результате чего пострадали сотрудники гуманитарной миссии по разминированию.
Встреча европейских лидеров в Париже: кратко о главном
- Государства, входящие в "Коалицию желающих", подтвердили готовность обеспечивать Украину ракетами большой дальности.
- В Париже, в рамках саммита этой коалиции, президент Владимир Зеленский провел встречу со Стивом Виткоффом.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники по коалиции настроены существенно укрепить украинские вооруженные силы.
- Европейские государства уже договорились предоставить Киеву весомые гарантии безопасности, но в то же время ожидают от Вашингтона более четкой позиции и обязательств.