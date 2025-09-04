Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о встречах Зеленского и Уиткоффа?

Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча Зеленского и Уиткоффа уже завершилась.

По состоянию на 15:06 президент вернулся в Елисейский дворец.

Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф принял участие во встрече "Коалиции желающих", обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств, однако покинул саммит через 20 минут после его начала. Его частичное отсутствие объяснили другой запланированной встречей.

Отмечается, что Уиткофф вернется на встречу для телефонного разговора с Дональдом Трампом, который запланирован примерно на 15:00 по киевскому времени.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Париже украинская делегация провела встречу со Стивом Уитткоффом, а также советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины,

– подчеркнул Ермак.

По его словам, гарантии безопасности должны быть сильными и действенными в небе, море и на земле, а также в киберпространстве.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?