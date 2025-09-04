Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о встречах Зеленского и Уиткоффа?
Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча Зеленского и Уиткоффа уже завершилась.
По состоянию на 15:06 президент вернулся в Елисейский дворец.
Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф принял участие во встрече "Коалиции желающих", обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств, однако покинул саммит через 20 минут после его начала. Его частичное отсутствие объяснили другой запланированной встречей.
Отмечается, что Уиткофф вернется на встречу для телефонного разговора с Дональдом Трампом, который запланирован примерно на 15:00 по киевскому времени.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Париже украинская делегация провела встречу со Стивом Уитткоффом, а также советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.
Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины,
– подчеркнул Ермак.
По его словам, гарантии безопасности должны быть сильными и действенными в небе, море и на земле, а также в киберпространстве.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что союзники Украины завершили подготовку военных гарантий безопасности для поддержки страны в противостоянии с российской агрессией. По его словам, сейчас политики ожидают политического одобрения.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте четко наметил, что вопрос присутствия иностранных войск на украинских землях зависит исключительно от решения Киева. Россия, в частности, Путин, не имеет права вмешиваться в организацию безопасности для Украины после заключения мирного договора.
- 4 сентября участники Коалиции желающих заявили о том, что они готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.