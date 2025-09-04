Такое заявление Марк Рютте сделал во время саммита IISS Prague Defence Summit. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Guardian.

Что сказал Марк Рютте относительно российских войск в Украине?

Генсек НАТО заявил, что Россия не имеет никакого права вмешиваться в решение Украины относительно присутствия иностранных войск на ее земле. По его словам, это полностью прерогатива независимого украинского государства.

Рютте считает, что Киев сам должен решать, нужно ли вводить в Украину "силы гарантий безопасности" в рамках любого мирного соглашения.

Обратите внимание! Генсек подчеркнул, что на такие важные решения не может претендовать ни одна третья сторона, особенно агрессор.

Марк Рютте также посоветовал не преувеличивать роль президента Путина в формировании позиций Запада, ведь глава Кремля не должен диктовать ультимативные правила всему международному сообществу.

Мы действительно должны прекратить делать Путина слишком могущественным. Он – губернатор Техаса, не более. Поэтому давайте не будем относиться к этому слишком серьезно,

– подчеркнул Рютте.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?