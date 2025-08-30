Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для The Daily Caller.

Что заявил Трамп о гарантиях безопасности?

На вопрос, рассматривают ли США возможность отправки американских солдат, Дональд Трамп ответил отрицательно. В то же время он сказал, что готов помочь с гарантиями, даже если это потребует воздушной поддержки.

Возможно, мы что-то сделаем. Смотрите, я хотел бы, чтобы этот вопрос решился. Это не наши солдаты, но каждую неделю погибает от 5 до 7 тысяч людей, в основном молодых. Если я смогу это остановить, и при этом то и дело будет летать наш самолет, то, преимущественно, этим будут заниматься европейцы, но мы... мы бы им помогли. Они, знаете, в определенной степени в этом нуждаются, и мы помогли бы, если бы удалось чего-то достичь,

– заявил президент США.

Также в интервью американский президент отметил, что хоть двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может не быть, трехсторонние переговоры, с участием самого Дональда Трампа, должны состояться.

Какие гарантии рассматривает Вашингтон?