Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что за частные военные фирмы из США могут зайти в Украину?
Как информирует The Telegraph, Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине.
Американские частные военные фирмы могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками относительно разрешения вооруженным подрядчикам помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране. Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине. Американских подрядчиков могут развернуть для помощи в восстановлении оборонительных сооружений Украины на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса,
Журналисты указывают, что "присутствие частных солдат будет служить фактором сдерживания, который помешает Владимиру Путину нарушить окончательное прекращение огня".
Удар России по заводу Flex в Мукачево показал, что американский бизнес в Украине находится под угрозой так же, как и украинский. Сергей Фурса прямо указал, что это был удар по Трампу и сигнал президенту США.
Вопрос подрядчиков обсуждают вместе с другими гарантиями безопасности, "разработанными коалицией желающих во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана".
"Окончательные детали, которые включают патрулирование воздушного пространства, обучение и миссии ВМС в Черном море, могут быть объявлены уже в эти выходные после недель дипломатической активности, вызванной переговорами господина Трампа с Путиным на Аляске", – информирует СМИ.
Какими будут гарантии безопасности для Украины: видение журналистов The Telegraph после разговоров с чиновниками
- Основной стратегией предотвращения войны в будущем является продолжение преобразования пострадавших от боев Вооруженных Сил Украины в основную форму сдерживания.
- Украинские формирования будут защищать усиленную границу на передовой, как это будет оговорено в любом мирном соглашении.
- ВСУ будут перевооружены и обучены европейскими союзниками по НАТО с использованием имеющихся и новых механизмов. Например, Украина могла бы продолжать покупать американские системы, такие как батареи ПВО Patriot или ракетные установки Himars, используя средства, предоставленные европейскими союзниками.
- Фронтовые укрепления и базы поблизости могли бы быть построены американскими частными военными подрядчиками, как это было сделано в Ираке и Афганистане.
- Присутствие американских подрядчиков на местах в Украине будет рассматриваться как значительный стимул для европейских государств, которые хотят, чтобы США присоединились к мирному урегулированию конфликта.
По словам источников, такое развертывание будет означать, что Белый дом будет иметь свою долю в игре и усилит эффект сдерживания против российской атаки из-за опасений относительно возмездия США,
Что говорят в США о гарантиях безопасности для Украины?
- США против того, чтобы вводить собственные войска в Украину.
- 29 августа СМИ написали, что Трамп предлагает ввести в Украину китайских миротворцев. Но в Белом доме опровергли эту информацию.
- Ранее СМИ писали, что КНР размышляет над тем, чтобы ввести свои войска якобы под эгидой ООН, но Европа против, потому что боится шпионажа. В Пекине опровергли, мол, таких планов не имеют.
- В конце августа Financial Times предположили, что Трамп изменил свою позицию. Он якобы хочет больше помогать Украине.