Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Привлекательность статьи 5 НАТО как гарантии обманчива: в The Hill назвали единственное, что сдержит Путина

Что за частные военные фирмы из США могут зайти в Украину?

Как информирует The Telegraph, Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине.

Американские частные военные фирмы могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками относительно разрешения вооруженным подрядчикам помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране. Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине. Американских подрядчиков могут развернуть для помощи в восстановлении оборонительных сооружений Украины на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса,

– говорится в статье.

Журналисты указывают, что "присутствие частных солдат будет служить фактором сдерживания, который помешает Владимиру Путину нарушить окончательное прекращение огня".

Важно! Удар России по заводу Flex в Мукачево показал, что американский бизнес в Украине находится под угрозой так же, как и украинский. Сергей Фурса прямо указал, что это был удар по Трампу и сигнал президенту США.

Вопрос подрядчиков обсуждают вместе с другими гарантиями безопасности, "разработанными коалицией желающих во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана".

"Окончательные детали, которые включают патрулирование воздушного пространства, обучение и миссии ВМС в Черном море, могут быть объявлены уже в эти выходные после недель дипломатической активности, вызванной переговорами господина Трампа с Путиным на Аляске", – информирует СМИ.

Какими будут гарантии безопасности для Украины: видение журналистов The Telegraph после разговоров с чиновниками

Основной стратегией предотвращения войны в будущем является продолжение преобразования пострадавших от боев Вооруженных Сил Украины в основную форму сдерживания.

Украинские формирования будут защищать усиленную границу на передовой, как это будет оговорено в любом мирном соглашении.

ВСУ будут перевооружены и обучены европейскими союзниками по НАТО с использованием имеющихся и новых механизмов. Например, Украина могла бы продолжать покупать американские системы, такие как батареи ПВО Patriot или ракетные установки Himars, используя средства, предоставленные европейскими союзниками.

Фронтовые укрепления и базы поблизости могли бы быть построены американскими частными военными подрядчиками, как это было сделано в Ираке и Афганистане.

Присутствие американских подрядчиков на местах в Украине будет рассматриваться как значительный стимул для европейских государств, которые хотят, чтобы США присоединились к мирному урегулированию конфликта.

По словам источников, такое развертывание будет означать, что Белый дом будет иметь свою долю в игре и усилит эффект сдерживания против российской атаки из-за опасений относительно возмездия США,

– отметили в СМИ.

Что говорят в США о гарантиях безопасности для Украины?