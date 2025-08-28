Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Читайте также "Будет более действенно": экс-сотрудник СБУ сказал, что может стать гарантией безопасности для Украины
Какова позиция Трампа относительно гарантий безопасности?
По словам собеседников FT, Дональд Трамп осознал, что его главная цель – установления мира, а также стремление к Нобелевской премии мира – требуют активного вклада США в обеспечение безопасности.
В последние дни представители Министерства национальной безопасности и обороны США сообщили европейским коллегам, что Америка готова предоставить западным войскам, которые участвуют в гарантиях безопасности, средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, системы управления, а также критически важные технологии для обеспечения воздушной безопасности Украины.
Отмечается также, что примерный план гарантий безопасности может быть представлен "в ближайшее время".
В то же время, по словам чиновников, остается немало неопределенностей. В частности, еще не решено, какие именно европейские страны и в каком количестве готовы отправить свои войска в зону потенциального риска. Также непонятно, согласится ли на это российский диктатор Владимир Путин, который ранее заявлял, что Кремль не допустит появления западных войск в Украине.
Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко. Однако европейские чиновники с осторожным оптимизмом считают, что ключевое препятствие – нежелание Трампа оказать помощь – преодолено,
– говорится в материале.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- В пятницу, 29 августа, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретятся с командой Дональда Трампа в Нью-Йорке. Основной темой встречи станут гарантии безопасности.
- Кроме этого, по данным Bloomberg, чиновники также обсудят предстоящую двустороннюю встречу между президентами Украины и России.
- Между тем в Кремле стремятся к закрытым переговорам с США относительно гарантий безопасности для Украины. По словам Дмитрия Пескова, обнародование таких деталей вне общего контекста может повредить процессу, поэтому дальнейшая работа должна происходить в закрытом режиме.