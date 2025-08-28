Запад пытается найти альтернативу для 5 статьи НАТО. Как отметил в эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, пока реальной замены для нее нет, потому что неизвестно, как все будет работать.
Смотрите также Время готовить формат встречи лидеров, – Зеленский заявил о негативных сигналах от россиян
Настоящие гарантии для Украины
Неизвестно, вообще заработают ли гарантии безопасности от Европы и США. Европейцы еще не придумали механизма, который действительно будет действенным.
"По моему мнению, уверенность в том, что на Украину снова не нападут, может дать размещение на нашей территории западных предприятий. Прежде всего нужно политическое разрешение", – отметил Иван Ступак.
Например, Дональд Трамп может позволить компании Boeing размещаться в Украине, или предоставить лицензии на сборку у нас определенных видов техники, вертолетов – все это политическая история.
Также можно позволить Украине привлекать к своим Воздушным силам бывших пилотов F-16. В США они уже пенсионеры, но мы понимаем, что их средний возраст 40 – 45 лет. Они могут многому научить наших военных.
Эта история будет более уместной и действенной, чем любые письменные гарантии. Даже если их трижды ратифицирует местный парламент,
– подчеркнул Иван Ступак.
Что известно о гарантиях безопасности?
- Официальный Киев вынужден рассматривать альтернативные гарантии безопасности, поскольку о членстве Украины в НАТО пока не говорится. Одним из вариантов является механизм коллективной обороны, который будет напоминать 5 статью НАТО. В случае повторного нападения реакция должна быть за 24 часа.
- В Офисе Президента заявили, что главными компонентами безопасности Украины являются Вооруженные Силы, западные инвестиции в наши производства, присутствие иностранных войск на территории и возможность наносить дальнобойных ударов. Эти моменты обсуждают с Европой, тогда как с США – возможность прикрытия Украины с воздуха.
- В Кремле подтвердили, что обсудят с США гарантии безопасности для Украины. Впрочем они должны оставаться непубличными. Россия отказалась обнародовать варианты возможных компромиссов.