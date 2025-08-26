Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала сказал, что лидерами в этом процессе сейчас являются Германия, Великобритания и Франция.
Читайте также Мирное соглашение или перемирие в Украине: какой сценарий является более реальным
4 компонента гарантий безопасности для Украины
Подоляк отметил, что гарантиями безопасности для Украины должны быть гарантии по сдерживанию России по восточной границе в целом. Если принимать во внимание их милитарную часть, то есть 4 компонента.
- Вооруженные Силы Украины, которые нужно будет совместно дофинансировать, ведь, по его мнению, это базовые войска Европы. Поскольку ключевые риски могут быть только со стороны России – по восточной границе должны быть расположены боеспособные, не контингентные, а именно вооруженные или армейские части.
- Совсем другие уровни инвестиций в милитарные производства, накопления на европейских и украинских складах оружия, которое будет отвечать этапам войны, которые мы сейчас видим. Речь идет, в частности, о противоракетных и бронетанковых возможностях, РЭБах, снарядах и амуниции в большом количестве.
- Контингентные решения, которые являются самыми сложными, учитывая внутренние дискуссии в тех или иных странах. То есть обязательно должно быть присутствие иностранных войск на территории Украины, что будет символизировать, что мы являемся неотъемлемой частью общей европейской архитектуры безопасности.
- Дальнобойность. Если Россия будет осознавать, что будет мгновенный паритетный ответ, то это существенно бы повлияло на ее готовность воевать. Уже теперь Украина развенчала миф о том, что нельзя воевать на территории России.
Он добавил, что в рамках обсуждения гарантий безопасности лидерские функции выполняют Германия, Великобритания и Франция. Также к этому активно присоединились Швеция, Норвегия, Финляндия, Румыния, Чехия и страны Балтии. Конечно, к переговорам привлечены США, которые готовы обсуждать ряд параметров, в частности, прикрытие с воздуха.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
- Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть очень подобны членству в НАТО. Он рассчитывает, что акцент на именно таких гарантиях может убедить и Владимира Путина.
- Между тем премьер-министр Канады Марк Карни уверен, что главный залог безопасности Украины – это ее сильная армия, которая должна быть вооружена, обучена и вынослива. Более того, защита Украины должна быть всеобъемлющей и осуществляться с суши, моря и воздуха. Страны-участники "коалиции желающих" смогут поддержать все это.
- В то же время глава румынского правительства Илие Боложан заявил, что для обеспечения длительного мира в Украине его страна может предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.
- В свою очередь, по данным Financial Times, Вашингтон готов участвовать в "координации" гарантий безопасности для Украины после войны. Сюда входят разведданные и контроль за ситуацией на поле боя, а также средства противовоздушной обороны для поддержки любой европейской наземной миссии.