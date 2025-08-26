Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу сказав, що лідерами у цьому процесі зараз є Німеччина, Велика Британія та Франція.

Читайте також Мирна угода чи перемир'я в Україні: який сценарій є більш реальним

4 компоненти гарантій безпеки для України?

Подоляк зазначив, що гарантіями безпеки для України мають бути гарантії щодо стримування Росії по східному кордону загалом. Якщо брати до уваги їхню мілітарну частину, то є 4 компоненти.

Збройні Сили України, які потрібно буде спільно дофінансовувати, адже, на його думку, це базові війська Європи. Оскільки ключові ризики можуть бути тільки з боку Росії – по східному кордону мають бути розташовані найбоєздатніші, не контингентні, а саме збройні чи армійські частини. Зовсім інші рівні інвестицій у мілітарні виробництва, накопичення на європейських і українських складах зброї, яка відповідатиме етапам війни, які ми зараз бачимо. Йдеться, зокрема, про протиракетні й бронетанкові можливості, РЕБи, снаряди й амуніцію у великій кількості. Контингентні рішення, які є найскладнішими, враховуючи внутрішні дискусії в тих чи інших країнах. Тобто обов'язково має бути присутність іноземних військ на території України, що символізуватиме, що ми є невіддільною частиною загальної європейської безпекової архітектури. Далекобійність. Якщо Росія усвідомлюватиме, що буде миттєва паритетна відповідь, то це суттєво б вплинуло на її готовність воювати. Уже тепер Україні розвінчала міф про те, що не можна воювати на території Росії.

Він додав, що у рамках обговорення гарантій безпеки лідерські функції виконують Німеччина, Велика Британія та Франція. Також до цього активно долучилися Швеція, Норвегія, Фінляндія, Румунія, Чехія та країни Балтії. Звісно, до переговорів залучені США, які готові обговорювати низку параметрів, зокрема, прикриття з повітря.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?