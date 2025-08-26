Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Які гарантії безпеки можуть надати Сполучені Штати?

За словами чиновників, президент США Дональд Трамп минулого тижня сказав європейським лідерам, що Америка братиме участь у "координації" гарантій безпеки для України після війни. Це саме те, чого вимагав Київ, аби запобігти новому нападу Росії після будь-якої мирної угоди.

Відтоді високопосадовці США під час численних обговорень з європейськими колегами повідомили, що Вашингтон готовий надати так звані "стратегічні засоби". Йдеться про розвідку, спостереження та рекогностування, системи управління та контролю, а також засоби протиповітряної оборони, щоб підтримати будь-яку європейську наземну місію.

Раніше "Коаліція охочих", яку очолюють Велика Британія та Франція, пообіцяла захистити Україну після війни від можливої майбутньої агресії з боку Росії.

Втім, європейські посадовці приватно визнають, що будь-яке розгортання сил може відбутися лише за підтримки США, які мають забезпечити контроль та захист європейських військ.

Вашингтон вже постачає Україні ракети ППО Patriot, але післявоєнна підтримка включатиме американські літаки, логістику та наземні радіолокаційні станції, що підтримуватимуть та забезпечуватимуть безпольотну зону та повітряний щит для країни,

За словами співрозмовників видання, згідно з нинішнім планом, війська "Коаліції охочих" можуть бути розгорнуті в глибині території України як третя лінія захисту – і саме їй мають допомагати США.

Перед цією лінією мають також бути розташовані українські війська, озброєні та підготовлені арміями НАТО.

Що кажуть інші країни про гарантії безпеки?