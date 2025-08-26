Чому партнери досі не можуть переступити цей рубіж заборони 24 Каналу пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк нагадав, що блокування далекобійних ударів не новина, адже США фактично зайняли цю позицію з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Україна знайшла вихід і продовжує нарощувати власні спроможності, виробляти ракети та дрони. Адже Росія повинна відчувати перенесення війни на свою територію і платити за свою агресію.

Чому США та Європа чекають

В Офісі президента вважають, що Сполучені Штати Америки блокують далекобійні удари все що сподіваючись на домовленості з Росією.

Європа ж блокує удари з огляду на острах ескалації.

Головна помилка полягає в тому, що США не розуміють – до домовленості з Росією веде винятково воєнний тиск – удари по логістиці ворога, а також по економіці.

Водночас, як заявляв сам Трамп, він розуміє, що заборона ударів по території Росії не дозволяє предметно вести війну. Трамп навіть розкритикував попередника Джо Байдена за те, що той дозволяв Україні відбиватися, але не захищатися і не бити вглиб території Росії.

Логіка є, але Трамп все ще намагається реалізувати переговорний сценарій, вікно можливостей, яке він особисто відкрив в діалозі із суб'єктом Путіним. Я думаю, що на цьому шляху нас буде очікувати розуміння того, що Путін не готовий припинити війну і не готовий сісти за стіл реальних переговорів. Для них війна набагато дешевша, ніж вихід з неї,

– підкреслив Подоляк.

Він переконаний що вже невдовзі Трамп зрозуміє програшність такого сценарію і перейде до "конструктивного тиску на Росію – економічно-мілітарного".

Зауважимо! Україна отримувала від союзників такі типи ракет: ATACMS – дальністю до 300 кілометрів, Storm Shadow / SCALP – близько 250 – 300 кілометрів, AGM-158 JASSM – близько 370 кілометрів, AIM-120 AMRAAM – до 170 кілометрів. Також днями США оголосили про постачання ракето-бомби ERAM – дальність орієнтовно до 450 кілометрів.

Україна може застосовувати це озброєння по об'єктах ворога на окупованих територіях, удари ATACMS та ERAM по воєнних об'єктах Росії потребують узгодження з Пентагоном.

Як змінювалися позиція США щодо ударів ракетами по Росії?