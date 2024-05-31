Прессекретар президента України підтвердив, що США офіційно надали дозвіл бити наданою ними зброєю по цілях на території Росії.
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Україна офіційно може бити по Росії американською зброєю
За сінформацією західного видання, рішення американської влади дозволить Україні використовувати ракетні системи HIMARS, надані США, щоб завдавати ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.
Прессекретар президента зазначив, що Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.
Хто ще із західних країн дозволив бити по Росії своєю зброєю
- Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для ураження цілей всередині Росії
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що не має бути жодних обмежень щодо використання військової техніки, які надають Україні.
- Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують законів війни.
- Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що союзники мають дозволити Україні "нейтралізовувати військові бази, з яких запускаються ракети".
- До країн, що дозволили використовувати свою зброю по цілям у Росії доєднались також Канада, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.