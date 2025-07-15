Зеленський відповів, що Україна може вдарити по Москві, якщо матиме відповідну зброю, передає 24 Канал.

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Чи надасть Трамп Україні далекобійну зброю?

Наразі неясно, чи надасть Вашингтон Києву необхідне озброєння. Втім, Трамп є прихильником ударів вглиб Росії. Він вважає, що треба "змусити росіян відчути біль", аби всадити Кремль за стіл переговорів. Про це FT розповіли двоє західних чиновників, знайомих з деталями телефонної розмови українського та американського президентів.

Один із чиновників наголосив, що бесіда Зеленського і Трампа відображає зростаюче бажання західних партнерів України постачати далекобійну зброю, здатну "перенести війну на територію росіян".

Обговорення між Трампом і Зеленським призвело до того, що минулого тижня у Римі з українським президентом поділилися списком потенційної зброї з американської сторони.

Під час зустрічі з американськими оборонними посадовцями та посередниками від урядів НАТО Зеленський отримав список систем далекого ракетного ураження, які потенційно можуть бути надані Україні через передачі від третіх сторін.

Ця схема дозволила б Трампу обійти чинне замороження Конгресом прямої військової допомоги США, санкціонуючи продаж зброї європейським союзникам, які потім передадуть ці системи Києву.

Українці просили ракети Tomahawk – крилаті ракети точного ураження з дальністю близько 1600 кілометрів. Але адміністрації Трампа та Байдена висловлювали побоювання через можливу відсутність стриманості в України.

Двоє людей, поінформованих про розмову між Трампом і Зеленським і знайомих із обговореннями військової стратегії між США та Україною, сказали, що серед обговорюваної зброї була система Army Tactical Missile System (ATACMS).

Україна використовувала ракети ATACMS, які США постачали, з дальністю до 300 кілометрів для ураження цілей на окупованій росіянами території та іноді глибше всередині Росії. Однак їх дальність недостатня, щоб досягти Москви чи Санкт-Петербурга.

Вашингтон час від часу застерігав Україну від використання таких ракет для ударів глибоко всередині Росії, але зараз ці обмеження, здається, послаблюються.