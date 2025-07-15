Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня.

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Трамп висловився про війну в Україні

Дональд Трамп пояснив, що багато людей поїхали з України, але водночас багато хто залишився.

Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…

– сказав президент США.

Він зазначив, що в Україні замість арматури використовують важку бетонну забудову. За словами Трампа, будівлі, попри їхню масивність, руйнуються так, ніби зроблені з паперу.

Неймовірно бачити, як це відбувається і гине стільки людей,

– додав політик.

Під час пресконференції президент США також підкреслив, що російські війська знищують українську енергетичну інфраструктуру, а на її відбудову "знадобляться роки".

До слова, 14 липня Дональд Трамп також розповів, що США і НАТО вдалося досягнути нової угоди. За його словами, тепер американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс буде за неї платити.