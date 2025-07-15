Зеленський також запевнив, що Україна вдарить по Москві, якщо США нададуть їй необхідне озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Чи може Україна завдати ударів по Москві?

У своїй колонці для Washington Post журналіст та заступник головного редактора видання Девід Ігнатіус, покликаючись на власні джерела, пише, що на запитання Трампа Зеленський відповів: "Ми можемо (вдарити по Москві – 24 Канал), якщо ви дасте нам зброю".

Після цього Трамп сказав, що Україна повинна посилити тиск "не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург".

Ігнатіус наголошує, що наявні в Україні далекобійні ракети ATACMS не можуть досягти Москви та зазначає, що після кожного рішення про дозвіл завдавати далекобійних ударів по Росії Москва перекидала углиб країни деякі стратегічні об’єкти, зокрема й свої винищувачі.

Саме тому Трамп розглядав можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, різні модифікації яких здатні вражати цілі на відстані від 450 до 2500 кілометрів. Таким озброєнням США, зокрема, нещодавно завдали ударів по Ірану. Проте наразі вони не надаватимуть його Києву.

Водночас, на думку Ігнатіуса, є три основні причини, чому Трамп вирішив піти на ескалацію у відносинах з Росією. По-перше, він вважав, що Путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру.

По-друге, американський лідер бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану. І по-третє, він вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем ППО Patriot. Він наголосив, що вони необхідні для захисту країни, тому що очільник Кремля Володимир Путін "розмовляє мило, але потім увечері всіх бомбить".

Американський лідер дедалі більше розчаровується в російському диктаторі, адже Путін чинить опір спробам Трампа домовитися про припинення вогню між Україною та Росією.