Зеленский также заверил, что Украина ударит по Москве, если США предоставят ей необходимое вооружение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Может ли Украина нанести удары по Москве?

В своей колонке для Washington Post журналист и заместитель главного редактора издания Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на вопрос Трампа Зеленский ответил: "Мы можем (ударить по Москве – 24 Канал), если вы дадите нам оружие".

После этого Трамп сказал, что Украина должна усилить давление "не только на Москву, но и на Санкт-Петербург".

Игнатиус подчеркивает, что имеющиеся в Украине дальнобойные ракеты ATACMS не могут достичь Москвы и отмечает, что после каждого решения о разрешении наносить дальнобойные удары по России Москва перебрасывала вглубь страны некоторые стратегические объекты, в том числе и свои истребители.

Именно поэтому Трамп рассматривал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, различные модификации которых способны поражать цели на расстоянии от 450 до 2500 километров. Таким вооружением США, в частности, недавно нанесли удары по Ирану. Однако пока они не будут предоставлять его Киеву.

В то же время, по мнению Игнатиуса, есть три основные причины, почему Трамп решил пойти на эскалацию в отношениях с Россией. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, делая вид готовности к миру.

Во-вторых, американский лидер видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. И в-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только при угрозе применения большей силы.

Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что пришлёт Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".

Американский лидер все больше разочаровывается в российском диктаторе, ведь Путин сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией.