Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу заявив, що Китай і США, ймовірно, стоятимуть осторонь Росії. Водночас Європа наполегливо робитиме кроки для стримування її агресії.

Європа може стримувати Росію

"Росія залишається сам на сам із дуже наляканою й дедалі агресивнішою Європою", – сказав Юрій Рашкін.

Він додав, що наразі важливо, аби Дональд Трамп не перейшов на бік Володимира Путіна. З цієї причини європейські делегації часто відвідують Вашингтон і розхвалюють "велич" американського президента. Одночасно Європа також утримує і Китай осторонь, адже вона є великим замовником.

І залишається одна самотня й знесилена Росія перед розлюченою Європою, яка лише тепер починає використовувати свій арсенал можливостей. Тож усе це може насправді дуже погано закінчитися для "путінського режиму",

– сказав Рашкін.

Він додав, що якщо європейцям вдасться успішно втримати ситуацію на своєму боці та натиснути на Китай, аби він не втручався, то для Росії складеться доволі сумна перспектива: залишитися сам на сам із великою розлюченою Європою.

