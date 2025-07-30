Таким чином Берлін планує значно посилити свої оборонні можливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Військовий гелікоптер розбився у Німеччині: на місці аварії стався витік пального

Що хоче закупити Німеччина?

Видання, посилаючись на джерела, повідомляє, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 28 липня, розповів депутатам про плани уряду зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі.

У середу, 30 липня, німецький уряд планує затвердити фінансовий план, згідно з яким оборонний бюджет країни вже скоро зросте більш ніж удвічі – приблизно до 162 мільярдів євро за чотири роки.

За словами співрозмовників Bloomberg, вже до кінця 2025 року до парламенту буде направлено понад 60 заявок на закупівлю озброєнь для Німеччини, серед них, зокрема, бронемашини та винищувачі.

Найбільшою закупівлею стане замовлення 20 додаткових винищувачів Eurofighter на суму близько 3 мільярдів євро. Також планують придбати до 5 тисяч бронемашин Boxer у різних варіантах від KNDS і Rheinmetall.

Водночас Німеччина, крім вищезгаданого, планує закупити не менше 3,5 тисяч бронемашин Patria AMV у фінської компанії Patria. Зазначається, що вони мають замінити застарілі бронетранспортери Fuchs.