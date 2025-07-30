Таким образом Берлин планирует значительно усилить свои оборонительные возможности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что хочет закупить Германия?

Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 28 июля, рассказал депутатам о планах правительства сделать Бундесвер сильнейшей армией в Европе.

В среду, 30 июля, немецкое правительство планирует утвердить финансовый план, согласно которому оборонный бюджет страны уже скоро вырастет более чем вдвое – примерно до 162 миллиардов евро за четыре года.

По словам собеседников Bloomberg, уже до конца 2025 года в парламент будет направлено более 60 заявок на закупку вооружений для Германии, среди них, в частности, бронемашины и истребители.

Самой большой закупкой станет заказ 20 дополнительных истребителей Eurofighter на сумму около 3 миллиардов евро. Также планируют приобрести до 5 тысяч бронемашин Boxer в различных вариантах от KNDS и Rheinmetall.

В то же время Германия, кроме вышеупомянутого, планирует закупить не менее 3,5 тысяч бронемашин Patria AMV у финской компании Patria. Отмечается, что они должны заменить устаревшие бронетранспортеры Fuchs.