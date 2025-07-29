Район аварии объявили военной зоной безопасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на n-tv.

Смотрите также В Румынии перевернулась туристическая лодка: погибли 4 человека, среди них – ребенок

Что известно об авиакатастрофе?

В Саксонии, недалеко от города Гримма, 29 июля упал вертолет вооруженных сил Германии (Бундесвера). По сообщению полиции Лейпцига, вертолет исчез с радаров в промежутке после 10:00 утра.

Через несколько часов обломки вертолета обнаружили в реке Мульде байдарщики. Авиакатастрофа произошла вблизи города Лейпциг.

Пожарная служба сообщила СМИ, что на месте аварии произошла значительная утечка керосина. Обломки лежат посреди реки, и к ним сложно добраться. Для ликвидации последствий привлечено около 50 спасателей. Сейчас они собирают топливо и готовятся к спасательным работам.

Военный вертолет в Германии упал в реку / Фото dpa

Отмечается, что на месте работают представители Бундесвера. Федеральное министрество подтвердило, что вертолет принадлежит Вооруженным силам Германии.

Сейчас министерство не раскрывает, сколько человек находилось на борту. По словам пресс-секретаря полиции, эти детали остаются частью следствия.

Кроме того, мэр города Гримма Тино Киссиг помогает трактором разровнять местность, чтобы машины спасателей смогли добраться до места аварии.

Ранее сообщалось, эстонский вертолет совершил аварийную посадку на воду после того, как попал в облачность и потерял высоту. На борту находилось семь человек. Все смогли спастись, держась за корпус воздушного судна до прибытия спасателей.