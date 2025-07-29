Район аварії оголосили військовою зоною безпеки. Про це пише 24 Канал з посиланням на n-tv.

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Що відомо про авіатрощу?

У Саксонії, неподалік міста Грімма, 29 липня впав гелікоптер збройних сил Німеччини (Бундесверу). За повідомленням поліції Лейпцига, вертоліт зник з радарів у проміжку після 10:00 ранку.

За кілька годин уламки гелікоптера виявили у річці Мульде байдарники. Авіакатастрофа сталась поблизу міста Лейпциг.

Пожежна служба повідомила ЗМІ, що на місці аварії стався значний витік гасу. Уламки лежать посеред річки, і до них складно дістатися. Для ліквідації наслідків залучено близько 50 рятувальників. Наразі вони збирають пальне та готуються до рятувальних робіт.

Військовий вертоліт у Німеччині впав у річку / Фото dpa

Зазначається, що на місці працюють представники Бундесверу. Федеральне міністрество підтвердило, що вертоліт належить Збройним силам Німеччини.

Наразі міністерство не розкриває, скільки осіб перебувало на борту. За словами речниці поліції, ці деталі залишаються частиною слідства.

Крім того, мер міста Грімма Тіно Кіссіг допомагає трактором розрівняти місцевість, щоб машини рятувальників змогли дістатися до місця аварії.

Раніше повідомлялось, естонський вертоліт здійснив аварійну посадку на воду після того, як потрапив у хмарність і втратив висоту. На борту перебувало семеро людей. Усі змогли врятуватися, тримаючись за корпус повітряного судна до прибуття рятувальників.