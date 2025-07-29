Серед загиблих – дитина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Adevărul.

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Що відомо про аварію в Румунії?

Інцидент стався в затоці Мусура, де Дунай впадає в Чорне море. Зокрема, у рятувальних заходах взяло участь судно прикордонної служби.

Самостійно дісталися берега 6 людей, що мали рятувальні жилети, ще 4 осіб вдалося дістати з води. На жаль, відомо про 4 загиблих, серед яких – дитина.

Нагадаємо, 27 – 28 липня Румунська Буковина потерпала від негоди, для ліквідації наслідків залучили навіть гелікоптери. Через повені з сусідніх з Україною та Молдовою регіонів довелося евакуювати майже 900 осіб. Відомо про щонайменше 1 загиблого у повіті Сучава.

Окрім того, напередодні в Румунії вирував буревій, що повалив десятки дерев. Унаслідок негоди у місті Отопень загинула 49-річна жінка – у її будинок влетів уламок даху з сусідньої будівлі.