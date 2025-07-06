Інцидент трапився між островами Вілсанді та Сааремаа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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У Балтійському морі сталася аварія за участю гелікоптера

За попередніми даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, літальний апарат потрапив у хмари, втратив висоту та змушений був екстрено сісти на поверхню моря. Після торкання з водою вертоліт перекинувся, однак завдяки автоматичним поплавкам залишився на плаву.

На борту перебували семеро осіб: п’ятеро дорослих і двоє дітей. Усі самостійно вибралися з кабіни та залишалися на корпусі гвинтокрила до прибуття рятувальників. Через 20 хвилин після отримання сигналу допомоги морська пошуково-рятувальна команда евакуювала всіх пасажирів до порту Вікаті. Медичної допомоги ніхто з них не потребував.

За даними правоохоронців, вертоліт здійснював рейс із Вілсанді до Таллінна. Причини падіння досі з’ясовуються. Рятувальну операцію координував Департамент поліції та прикордонної охорони.