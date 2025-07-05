Про це повідомляє AP із посиланням на Австрійське агентство преси, передає 24 Канал. Наразі інформації про причини авіакатастрофи немає.

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Що відомо про інцидент

Пропелерний літак розбився поблизу Вальд-ім-Пінцгау у федеральній провінції Зальцбург о 12:45 за місцевим часом. Ймовірно, він спалахнув після падіння.

За даними поліції, загинуло 4 людини – 3 чоловіки та 1 жінка, які могли бути громадянами Німеччини.

Літак вилетів з аеродрому в Обершляйсхаймі неподалік Мюнхена, щоб здійснити рейс в обидва кінці. Причини трагедії невідомі, триває розслідування.

Нагадаємо, уночі 5 липня на борту літака авіакомпанії Ryanair, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Сон Сан-Хуан на Майорці, спалахнула пожежа. Постраждали 18 осіб, із них 6 госпіталізували, однак більшість відбулася легкими травмами.