Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Інцидент стався в Читинському районі близько 09:30 за місцевим часом.

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Що відомо про "жорстку посадку"

Літак Читинського авіаційно-спортивного клубу ДТСААФ (Добровільного товариства сприяння армії авіації та флоту) Росії приземлився в районі СНТ "Топограф" через 16 хвилин після зльоту.

Відомо про 9 постраждалих осіб, обійшлося без жертв. За словами губернатора Забайкалля 3 людей – у важкому стані, але загрози життю немає.

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У Східно-Сибірській транспортній прокуратурі попередньою причиною "жорсткої посадки" назвали нібито несправність двигуна, однак Ан-2 не загорівся.

На місці події працювали 37 осіб і 12 одиниць техніки, а правоохоронці організували перевірку дотримання законодавства про безпеку польотів.

Нагадаємо, нещодавно під час навчального польоту в Нижньогородській області Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Він упав неподалік селища Велетьма, приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому "Саваслейка", де базуються винищувачі МіГ-31. Це третя подібна катастрофа за рік.