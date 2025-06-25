Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Місцева влада назвала причиною ландшафтну пожежу.

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Що відомо про надзвичайну ситуацію

Наразі в Росії знову вирують лісові пожежі – найбільше від них потерпає Забайкалля. Саме через загоряння трави, за версією влади, на території військової частини у Великій Турі розпочалася детонація боєприпасів.

Місцеві жителі скаржаться на вибухи й дим, склад оточили військові. Для локалізації вогню залучили літаки Іл-76 і Бе-200, а також пожежний потяг.

Пожежа охопила Забайкалля: дивіться відео

Цікаво, що село Велика Тура вже відоме пожежею на розташованому неподалік військовому складі з боєприпасами, яка сталася 29 квітня 2014 року. Тоді загинуло 10 осіб, зокрема начальник складу і частина персоналу.

Нагадаємо, нещодавно в Ростовській області Росії горів завод "Атлас". Про займання стало відомо із супутникових знімків, а напередодні там збивали невідомі БпЛА.