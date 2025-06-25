Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Местные власти назвали причиной ландшафтный пожар.

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Что известно о чрезвычайной ситуации

Сейчас в России снова бушуют лесные пожары – больше всего от них страдает Забайкалье. Именно из-за возгорания травы, по версии властей, на территории воинской части в Большой Туре началась детонация боеприпасов.

Местные жители жалуются на взрывы и дым, склад окружили военные. Для локализации огня привлекли самолеты Ил-76 и Бе-200, а также пожарный поезд.

Пожар охватил Забайкалье: смотрите видео

Интересно, что село Большая Тура уже известно пожаром на расположенном неподалеку военном складе с боеприпасами, который произошел 29 апреля 2014 года. Тогда погибло 10 человек, в частности начальник склада и часть персонала.

Напомним, недавно в Ростовской области России горел завод "Атлас". О возгорании стало известно из спутниковых снимков, а накануне там сбивали неизвестные БпЛА.