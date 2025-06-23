Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

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Что известно о пожаре на заводе "Атлас" в Ростовской области

Мониторинговая группа "Крымского ветра" зафиксировала пожар на комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области. О возгорании стало известно со спутниковых снимков.

В сети также распространяли видео со взрывами в Ростовской области этой ночью.

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Это производственная база №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), Южное территориальное управление (ЮТУ) Росрезерва. Здесь используют подземное хранение нефтепродуктов,

– отметили в канале.

В Ростовской области горел комбинат "Атлас" / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Впоследствии местные власти сообщили, что в Ростовской области ночью якобы шло отражение воздушной

атаки. Неизвестные БпЛА якобы уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.

Чиновники также подтвердили, что в результате атаки на промышленное предприятие Каменского района

произошло возгорание.

Стоит отметить, что это уже далеко не первое возгорание на этом комбинате. Ранее пожар там происходил в ноябре 2024 года, тогда завод поразили Силы обороны Украины.