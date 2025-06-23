Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

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Що відомо про пожежу на заводі "Атлас" у Ростовській області

Моніторингова група "Кримського вітру" зафіксувала пожежу на комбінаті "Атлас" Росрезерву біля Кам'янськ-Шахтинського у Ростовській області. Про займання стало відомо із супутникових знімків.

У мережі також ширили відео з вибухами у Ростовській області цієї ночі.

У Ростовській області була неспокійна ніч: дивіться відео

Це виробнича база №7, Федеральне державне казенне підприємство (ФДКУ), Південне територіальне управління (ЮТУ) Росрезерву. Тут використовують підземне зберігання нафтопродуктів,

– зазначили у каналі.

У Ростовській області горів комбінат "Атлас" / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Згодом місцева влада повідомила, що у Ростовській області вночі буцімто йшло відбиття повітряної

атаки. Невідомі БпЛА нібито знищено в Міллерівському, Кам'янському, Тарасівському, Боківському, Мілютинському районах.

Посадовці також підтвердили, що внаслідок атаки на промислове підприємство Кам'янського району

сталося загоряння.

Варто зазначити, що це вже далеко не перше займання на цьому комбінаті. Раніше пожежа там ставалася у листопаді 2024 року, тоді завод уразили Сили оборони України.