Ще вночі губернатор Ростовщини Васілій Голубєв заявив, що регіон зазнав атаки безпілотників, і що, мовляв, 4 з них були збиті засобами ППО. Ще раніше місцеві жителі почали писати у мережі про ураження комбінату "Атлас". Також росіяни повідомляли про пожежу на об'єкті. Втім, влада цей факт спершу замовчувала.

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У Росії палає "Атлас"

Лише через 5 з половиною години губернатор підтвердив пожежу на нафтобазі. Також він визнав, що причиною тому стали українські дрони.

Постраждалих немає. У гасінні задіяні сили екстреного реагування. Загрози розповсюдження вогню на житлові будинки немає,

– йдеться у повідомленні Голубєва.

Відомо, що паливний завод "Атлас" працював на потреби російських підрозділів, які дислокуються на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: дивіться відео

Як палає "Атлас" вранці: дивіться відео

Де розташований "Атлас" / Фото соцмережі

Зазначається, що комбінат у липні отримав дозволи на додаткове будівництво, а сам НПЗ нещодавно було реконструйовано.

Нагадаємо, що у Ростовській області вже понад 10 днів не припиняється пожежа на іншій нафтобазі у Пролетарську.