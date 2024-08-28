Еще ночью губернатор Ростовщины Василий Голубев заявил, что регион подвергся атаке беспилотников, и что, мол, 4 из них были сбиты средствами ПВО. Еще раньше местные жители начали писать в сети о поражении комбината "Атлас". Также россияне сообщали о пожаре на объекте. Впрочем, власти этот факт сначала замалчивали.

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В России пылает "Атлас"

Только через 5 с половиной часов губернатор подтвердил пожар на нефтебазе. Также он признал, что причиной тому стали украинские дроны.

Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угрозы распространения огня на жилые дома нет,

– говорится в сообщении Голубева.

Известно, что топливный завод "Атлас" работал на нужды российских подразделений, которые дислоцируются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области: смотрите видео

Как пылает "Атлас" утром: смотрите видео

Где расположен "Атлас" / Фото соцсети

Отмечается, что комбинат в июле получил разрешения на дополнительное строительство, а сам НПЗ недавно был реконструирован.

Напомним, что в Ростовской области уже более 10 дней не прекращается пожар на другой нефтебазе в Пролетарске.