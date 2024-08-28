У ранковому звіті міноборони країни-агресорки йдеться, що упродовж минулої ночі над Ростовською і Воронезькою областю збили 12 безпілотників. Тим часом у Казані припинив працювати аеропорт через нову загрозу БпЛА.

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У Казані затримали кілька рейсів

Так, вранці у Росавіації повідомили, що аеропорт Казані закритий на посадку і виліт літаків. У відомстві пояснили, що, мовляв, це необхідно "для гарантування безпеки польотів громадянських повітряних суден". У ЗМІ уточнили, що йдеться про небезпеку атаки ударних дронів.

Пізніше прокремлівські ЗМІ додали, що літаки, які прямували у Казань, були перенаправлені на запасний аеродром в Самару.

Нагадаємо, що вночі у Ростовській області успішно палала чергова нафтобаза. По об'єкту влучив безпілотник десь біля 03:00.

Як повідомляють місцеві жителі, уражений був комбінат "Атлас" Росрезерва.

З моменту початку роботи комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також комбінат відпускає нафтопродукти російської армії.

Тим часом у Воронезькій області стався приліт по складу боєприпасів.