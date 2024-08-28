Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Вони також продемонстрували інтерактивну карту, позначивши, які об'єкти опинилися б у зоні ураження.

До теми Росія перемістила 90% літаків на військові бази за межами радіуса дії ATACMS, – WSJ

Україна могла б атакувати 245 об'єктів, якби мала дозвіл США

В ISW заявили, що у зоні ураження ATACMS розташовані 245 військових об'єктів, серед яких – 16 авіабаз. Однак США не надавали дозвіл бити далекобійними ракетами по території Росії.

Водночас аналітики нагадали, що раніше високопосадовці припускали, що передислокація бойових літаків з російських аеродромів відбувається так, аби вони не опинялися в радіусі дії Storm Shadow і ATACMS. Окрім того, раніше Politico з посиланням на анонімні джерела припускало, що передислокація російських бойових літаків з аеродромів, які знаходяться в межах радіуса дії ATACMS, якимось чином зменшують обґрунтованість або важливість українського запиту.

Передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів. Політика США продовжує обмежувати Україну від використання ATACMS для завдання ударів не менше ніж по 245 відомим російським військовим і воєнізованим об'єктам, з яких лише 16 (6,5%) є авіабазами,

– заявили в ISW.

Аналітики також показали інтерактивну карту та позначили відомі військові об'єкти Росії. На них видно складі, місця базування російських бригад і полків, штаби, командні пункти, військові заводи та низка інших об'єктів.

В ISW наголосили, що з 245 об'єктів лише 20 – у радіусі дії HIMARS. Також аналітики додали, що 209 об'єктів із 245 – не є авіабазами.

Аргумент про те, що обмежена передислокація російських літаків із 16 аеродромів робить дискусію про скасування обмежень США на використання ATACMS певним чином спірним, ігнорує сотні об'єктів, викладених у цьому звіті,

– наголосили аналітики.

Об'єкти на території Росії, які могла б уразити Україна: карта ISW

Журналісти The Guardian раніше стверджували, що Кремль піде на переговори з Україною, якщо в радіусі ракетних ударів ЗСУ опиняться Москва та Санкт-Петербург. Тому Україна хоче отримати від Заходу дозвіл використовувати ракети великої дальності Storm Shadow і ATACMS для знищення цілей у глибині Росії.